A 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho começa neste fim de semana no Centro Rural de Tanquinho (CRT), na zona rural de Piracicaba, e reforça uma tradição que atravessa gerações. Prestes a completar cinco décadas, o evento consolidou-se como uma das principais expressões da cultura rural do município, e tem em pratos típicos, como a pamonha, o seu maior símbolo.

Organizada pela comunidade local, a festa nasceu com caráter comunitário, como forma de reunir moradores e arrecadar recursos para melhorias no bairro. Ao longo dos anos, cresceu em estrutura e público, mas manteve a essência: celebrar o milho verde e a tradição caipira que marca a identidade de Piracicaba.

O milho utilizado nas receitas é cultivado no próprio bairro, reforçando o vínculo entre produção agrícola e gastronomia. São dezenas de milhares de espigas colhidas a cada edição, transformadas em quitutes como curau, bolo, suco e cuscuz. Ainda assim, é a pamonha que concentra a maior procura, em edições anteriores, foram produzidas cerca de 10 mil unidades ao longo da festa.