A melatonina é um hormônio produzido por uma glândula do cérebro e está relacionada à regulação do sono. Quando a produção natural não atende à necessidade do organismo, parte da população recorre a suplementos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização da melatonina sublingual fabricada pela Vita BE Cosméticos Ltda.. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (2).

De acordo com a Anvisa, o produto da Vita BE, comercializado em gotas com sabor maracujá, apresentou irregularidade na composição. A agência informou que um dos ingredientes listados não teve a segurança avaliada para administração por via sublingual. Diante disso, foi determinado o recolhimento do lote e a interrupção da venda.

A medida também abrange a fabricação, a importação, a distribuição e a publicidade do suplemento, que ficam suspensas até a regularização. Consumidores que adquiriram o produto devem interromper o uso.

Além da composição, a Anvisa apontou problemas na divulgação do suplemento. Conforme o DOU, a empresa veiculou alegações não autorizadas, incluindo menções à prevenção de insônia e a possíveis efeitos sobre o equilíbrio do organismo.