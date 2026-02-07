07 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
AÇÃO NO CENTRO

Fiscalização aperta o cerco e fecha estabelecimento em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio César/Pira1
As equipes estiveram em estabelecimentos no centro de Piracicaba.
As equipes estiveram em estabelecimentos no centro de Piracicaba.

  Uma operação pesada da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), movimentou o centro de Piracicaba na tarde desta quinta-feira (6). A ação terminou com um estabelecimento fechado na hora e outro notificado. O secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, acompanhou os trabalhos, com a equipe do Projeto Superação.

LEIA MAIS

A fiscalização passou por pontos bem movimentados, como a rua Alferes José Caetano e a Praça José Bonifácio. Em um dos locais, os fiscais encontraram problemas graves de higiene, considerados risco à saúde. Não teve conversa: o comércio foi interditado imediatamente e só poderá reabrir depois de regularizar tudo o que a prefeitura exige.

Já na Praça José Bonifácio, a situação foi mais leve. O estabelecimento recebeu orientações e prazo para se adequar, escapando do fechamento por enquanto.

Durante toda a operação, a GCM acompanhou os trabalhos e fez abordagens na região. Ninguém tinha pendência com a Justiça, mas o recado foi claro: quem não seguir as regras pode ter as portas fechadas a qualquer momento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários