Uma operação pesada da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), movimentou o centro de Piracicaba na tarde desta quinta-feira (6). A ação terminou com um estabelecimento fechado na hora e outro notificado. O secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, acompanhou os trabalhos, com a equipe do Projeto Superação.
A fiscalização passou por pontos bem movimentados, como a rua Alferes José Caetano e a Praça José Bonifácio. Em um dos locais, os fiscais encontraram problemas graves de higiene, considerados risco à saúde. Não teve conversa: o comércio foi interditado imediatamente e só poderá reabrir depois de regularizar tudo o que a prefeitura exige.
Já na Praça José Bonifácio, a situação foi mais leve. O estabelecimento recebeu orientações e prazo para se adequar, escapando do fechamento por enquanto.
Durante toda a operação, a GCM acompanhou os trabalhos e fez abordagens na região. Ninguém tinha pendência com a Justiça, mas o recado foi claro: quem não seguir as regras pode ter as portas fechadas a qualquer momento.