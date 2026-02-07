Uma operação pesada da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), movimentou o centro de Piracicaba na tarde desta quinta-feira (6). A ação terminou com um estabelecimento fechado na hora e outro notificado. O secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, acompanhou os trabalhos, com a equipe do Projeto Superação.

LEIA MAIS

A fiscalização passou por pontos bem movimentados, como a rua Alferes José Caetano e a Praça José Bonifácio. Em um dos locais, os fiscais encontraram problemas graves de higiene, considerados risco à saúde. Não teve conversa: o comércio foi interditado imediatamente e só poderá reabrir depois de regularizar tudo o que a prefeitura exige.