Um cachorro comunitário conhecido como Bartolomeu mobiliza voluntárias após apresentar sangramento persistente nas últimas semanas. Sem causa definida até o momento, o caso levou estudantes e profissionais da área veterinária a iniciarem uma campanha por doações para viabilizar novos exames e o tratamento.
Exames ainda não fecharam diagnóstico
O animal surgiu ferido há mais de um mês e, desde então, vem sendo acompanhado por um grupo de voluntárias. Alguns exames já foram realizados, mas ainda não foi possível identificar a origem do sangramento.
Uma das veterinárias que entrou em contato com o Jornal de Piracicaba foi Tavyni Amorim, que acompanha o caso e reforça a urgência da continuidade dos cuidados.
Campanha busca recursos
Sem recursos suficientes para dar continuidade ao atendimento, as responsáveis pelo caso passaram a pedir apoio da comunidade. A arrecadação busca custear exames pendentes, medicamentos e demais cuidados necessários.
As voluntárias reforçam que qualquer contribuição pode ajudar — seja financeira, ração ou insumos veterinários — enquanto Bartolomeu segue sob monitoramento.
Para mais informações ou para ajudar, o contato disponibilizado é: +55 19 98104-0741.