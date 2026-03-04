Um cachorro comunitário conhecido como Bartolomeu mobiliza voluntárias após apresentar sangramento persistente nas últimas semanas. Sem causa definida até o momento, o caso levou estudantes e profissionais da área veterinária a iniciarem uma campanha por doações para viabilizar novos exames e o tratamento.

O animal surgiu ferido há mais de um mês e, desde então, vem sendo acompanhado por um grupo de voluntárias. Alguns exames já foram realizados, mas ainda não foi possível identificar a origem do sangramento.

Uma das veterinárias que entrou em contato com o Jornal de Piracicaba foi Tavyni Amorim, que acompanha o caso e reforça a urgência da continuidade dos cuidados.

Campanha busca recursos

Sem recursos suficientes para dar continuidade ao atendimento, as responsáveis pelo caso passaram a pedir apoio da comunidade. A arrecadação busca custear exames pendentes, medicamentos e demais cuidados necessários.