04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
APOIO URGENTE

Cão comunitário está sangrando e veterinárias pedem ajuda

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um cachorro comunitário conhecido como Bartolomeu mobiliza voluntárias após apresentar sangramento persistente nas últimas semanas. Sem causa definida até o momento, o caso levou estudantes e profissionais da área veterinária a iniciarem uma campanha por doações para viabilizar novos exames e o tratamento.

VER MAIS 

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Exames ainda não fecharam diagnóstico

O animal surgiu ferido há mais de um mês e, desde então, vem sendo acompanhado por um grupo de voluntárias. Alguns exames já foram realizados, mas ainda não foi possível identificar a origem do sangramento.

Uma das veterinárias que entrou em contato com o Jornal de Piracicaba foi Tavyni Amorim, que acompanha o caso e reforça a urgência da continuidade dos cuidados.

Campanha busca recursos

Sem recursos suficientes para dar continuidade ao atendimento, as responsáveis pelo caso passaram a pedir apoio da comunidade. A arrecadação busca custear exames pendentes, medicamentos e demais cuidados necessários.

As voluntárias reforçam que qualquer contribuição pode ajudar — seja financeira, ração ou insumos veterinários — enquanto Bartolomeu segue sob monitoramento.

Para mais informações ou para ajudar, o contato disponibilizado é: +55 19 98104-0741.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários