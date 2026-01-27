Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta terça-feira (27) o corpo de Paulo Duarte, de 51 anos, que estava desaparecido desde domingo (25) no Rio Piracicaba.
LEIA MAIS
- Homem desaparece no rio Piracicaba
- VÍDEO mostra a luta de homem contra a correnteza do rio Piracicaba, antes de desaparecer
- Mesmo sabendo nadar, homem sumiu diante de familiares no rio Piracicaba
- "Era uma pessoa alegre" , diz grande amigo de homem que sumiu no rio Piracicaba
Segundo informações, os bombeiros iniciaram o terceiro dia de operações por volta das 7h20 e, durante a varredura, encontraram o corpo de Paulo. Um outro barco também auxiliou nas buscas, com um amigo da vítima.
* Notícia em atualização.