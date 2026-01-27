27 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ENCONTRADO

URGENTE: Corpo de Paulo Duarte é encontrado no rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Plantão Noticias e Redes Sociais
O corpo de Paulo Duarte foi localizado no rio Piracicaba, na altura da rampa da Cruzeiro do Sul.
O corpo de Paulo Duarte foi localizado no rio Piracicaba, na altura da rampa da Cruzeiro do Sul.

  Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta terça-feira (27) o corpo de Paulo Duarte, de 51 anos, que estava desaparecido desde domingo (25) no Rio Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações, os bombeiros iniciaram o terceiro dia de operações por volta das 7h20 e, durante a varredura, encontraram o corpo de Paulo. Um outro barco também auxiliou nas buscas, com um amigo da vítima.

* Notícia em atualização.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários