A Prefeitura de Piracicaba apresentou o projeto de requalificação da Rua do Porto e da avenida Beira Rio e abriu consulta pública para que a população possa conhecer e opinar sobre a proposta. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. A consulta pública pode ser acessada por este link.

O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac) e tem como objetivo promover melhorias urbanísticas, paisagísticas e funcionais na área, considerada um dos espaços mais representativos do município. A proposta busca ampliar as condições de uso, convivência e lazer para moradores e visitantes.

A intervenção também pretende preservar as características históricas e culturais da Rua do Porto, ao mesmo tempo em que propõe modernizações para garantir mais conforto, segurança e funcionalidade aos frequentadores. A expectativa é fortalecer as atividades turísticas, gastronômicas, culturais e de lazer já consolidadas no local, além de estimular o desenvolvimento econômico e social da região.