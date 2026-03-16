A Prefeitura de Piracicaba apresentou o projeto de requalificação da Rua do Porto e da avenida Beira Rio e abriu consulta pública para que a população possa conhecer e opinar sobre a proposta. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. A consulta pública pode ser acessada por este link.
O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac) e tem como objetivo promover melhorias urbanísticas, paisagísticas e funcionais na área, considerada um dos espaços mais representativos do município. A proposta busca ampliar as condições de uso, convivência e lazer para moradores e visitantes.
A intervenção também pretende preservar as características históricas e culturais da Rua do Porto, ao mesmo tempo em que propõe modernizações para garantir mais conforto, segurança e funcionalidade aos frequentadores. A expectativa é fortalecer as atividades turísticas, gastronômicas, culturais e de lazer já consolidadas no local, além de estimular o desenvolvimento econômico e social da região.
VEJA MAIS:
- Reajuste da Zona Azul passa a valer nesta segunda em Piracicaba
- Projeto visa instalar câmeras em todos os ônibus de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo o secretário de Obras, Luciano Celêncio, o projeto foi elaborado com base em critérios técnicos, urbanísticos e ambientais, respeitando a legislação vigente e as diretrizes de planejamento urbano do município. “As soluções apresentadas visam promover a integração harmoniosa entre o espaço urbano, a paisagem natural do entorno e as atividades desenvolvidas na orla”, destacou.
Projeto prevê setores temáticos
Com área total de 210.509,27 metros quadrados, a proposta organiza todo o complexo em diferentes setores temáticos, integrando lazer, turismo, meio ambiente, esporte e atividades culturais. O objetivo é valorizar o patrimônio histórico e natural da região, qualificar os espaços públicos e ampliar as opções de convivência para moradores e visitantes.
Entre as intervenções previstas está o Setor Pet, que contará com espaço dedicado aos animais, academia ao ar livre, pista de caminhada, área de descanso, bicicletário, pergolado e pórtico de entrada principal do parque. O Setor Turístico Ambiental prevê estruturas voltadas à contemplação do rio e à valorização do turismo local, como deck de observação ao lado e abaixo da passarela pênsil, bicicletário e área de piquenique.
O projeto inclui ainda áreas ambientais com paisagismo composto por espécies nativas, além da implantação de quiosques padronizados e banheiro autolimpante ecológico. Também estão previstos o Setor Gastronômico, o Setor da Criança, com playground, caixa de areia, parque das fontes com chafariz interativo, fonte interativa e ciclovia infantil, além do Setor do Artesão, que contará com feira de artesanato, pórtico de acesso e anfiteatro.
A proposta contempla ainda a implantação de uma ciclofaixa com aproximadamente 8,5 quilômetros de extensão, ampliando as opções de mobilidade ativa e a integração ao longo da orla.
Consulta pública
A consulta pública tem como objetivo ampliar a participação da população no processo de planejamento urbano. Moradores, comerciantes e frequentadores da região poderão conhecer o projeto e apresentar sugestões.
Após o período de consulta, as contribuições recebidas serão analisadas e poderão subsidiar eventuais ajustes na proposta.