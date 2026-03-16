Os motoristas brasileiros voltaram a sentir no bolso o aumento do preço dos combustíveis. Dados do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam que o valor médio da gasolina no país subiu pela segunda semana consecutiva, alcançando R$ 6,46 por litro no período entre 8 e 14 de março.

Na semana anterior, o combustível era vendido em média por R$ 6,30, enquanto no final de fevereiro o preço médio era de R$ 6,28, mostrando uma sequência recente de reajustes.

O levantamento também identificou casos extremos: o litro chegou a custar R$ 9,29 em um posto no estado de São Paulo, um dos valores mais altos registrados no país.