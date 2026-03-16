17 de março de 2026
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COMBUSTÍVEIS

Gasolina dispara e já chega a R$ 9,29 em SP; ENTENDA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Diesel também dispara e atinge média nacional de R$ 6,80, após sequência de aumentos nas últimas semanas.
Diesel também dispara e atinge média nacional de R$ 6,80, após sequência de aumentos nas últimas semanas.

Os motoristas brasileiros voltaram a sentir no bolso o aumento do preço dos combustíveis. Dados do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam que o valor médio da gasolina no país subiu pela segunda semana consecutiva, alcançando R$ 6,46 por litro no período entre 8 e 14 de março.

Na semana anterior, o combustível era vendido em média por R$ 6,30, enquanto no final de fevereiro o preço médio era de R$ 6,28, mostrando uma sequência recente de reajustes.

O levantamento também identificou casos extremos: o litro chegou a custar R$ 9,29 em um posto no estado de São Paulo, um dos valores mais altos registrados no país.

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Conflito internacional pressiona mercado

A recente valorização do petróleo no mercado internacional é apontada como um dos principais fatores para a alta. A cotação do barril subiu significativamente após o agravamento das tensões militares envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel, elevando os custos da cadeia de combustíveis.

Com a expectativa de prolongamento do conflito e possíveis impactos na oferta global, o mercado reage com reajustes que acabam refletindo também nas bombas brasileiras.

Diferenças regionais no preço

Os valores da gasolina variam de acordo com a região do país. No Norte, por exemplo, os preços seguem entre os mais altos, com média superior a R$ 7 por litro em diversos estados.

No Nordeste, alguns dos maiores valores médios foram observados em:

  • Rio Grande do Norte: cerca de R$ 6,98
  • Bahia: cerca de R$ 6,90
  • Pernambuco: cerca de R$ 6,88

Já no Sudeste, as médias ficaram próximas de R$ 6,28 em Minas Gerais e R$ 6,31 no Rio de Janeiro, enquanto no Rio Grande do Sul o preço médio chegou a R$ 6,35.

Diesel também registra alta

O diesel seguiu a mesma tendência de aumento. Depois de registrar médias nacionais de R$ 6,03 e R$ 6,08 no final de fevereiro e início de março, o combustível passou para cerca de R$ 6,80 na última semana, segundo dados da ANP.

Em alguns estados, os valores médios ficaram próximos de:

  • São Paulo: R$ 6,78
  • Paraná: R$ 6,75
  • Santa Catarina: R$ 6,69
  • Bahia: R$ 7,18
  • Pará: R$ 7,21

A alta preocupa setores como transporte e logística, que dependem diretamente do diesel para operação.

Impacto para motoristas de Piracicaba

Embora os preços variem entre postos, os motoristas de Piracicaba já convivem com valores acima de R$ 6 por litro em períodos recentes, com diferenças de até R$ 0,86 entre estabelecimentos, segundo levantamentos baseados em pesquisas da ANP.

A variação reforça a importância de comparar preços antes de abastecer, prática que pode gerar economia significativa ao longo do mês.

Procon orienta consumidores

Diante da escalada nos preços, o Procon-SP informou que acompanha o comportamento do mercado. Caso o consumidor identifique valores considerados abusivos e não consiga resolver a situação diretamente com o posto, é possível registrar denúncia junto ao órgão.

Para facilitar a análise, o Procon recomenda enviar registros como fotos, vídeos ou notas fiscais, que possam comprovar a prática questionada.

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