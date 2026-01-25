25 de janeiro de 2026
AFOGAMENTO

Homem desaparece no Rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Dani Acorda Piracicaba
Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pela vítima no rio Piracicaba.
Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pela vítima no rio Piracicaba.

  Um dia de lazer terminou em tragédia na Rua do Porto, em Piracicaba. Um homem de 51 anos desapareceu no Rio Piracicaba, na tarde deste domingo (25).

Segundo informações preliminares, a vítima entrou na água e pode ter sido arrastada pela correnteza. Em poucos instantes, ele desapareceu diante de outras pessoas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e iniciaram uma intensa operação de buscas. Mergulhadores vasculharam as duas margens e todo o leito do rio no trecho próximo ao ponto do acidente.

Familiares da vítima acompanharam os trabalhos em completo desespero, recebendo apoio das equipes no local. Populares que estavam na Rua do Porto pararam para acompanhar a movimentação, apreensivos e na esperança de um desfecho menos trágico.

 O homem não participou do. Passeio de boia, que aconteceu na manhã desde domingo, no rio.

