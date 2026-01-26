26 de janeiro de 2026
BUSCAS RETOMADAS

Vídeo mostra luta de homem contra a correnteza no rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
O homem de 51 anos era um bom nadador, mas desapareceu após travar uma luta intensa contra a correnteza no rio Piracicaba.
  As imagens são fortes. Um vídeo mostra a luta desesperada de um homem de 51 anos, de Rio Claro, contra a correnteza do Rio Piracicaba, na tarde deste domingo (25), segundos antes de ele desaparecer no meio da água. O Corpo de Bombeiros inciou as buscas rapidamente, mas teve que encerrar ao escurecer. Na manhã de hoje (26), as equipes reiniciaram os trabalhos.

No vídeo, é possível ver o homem tentando se manter à tona, sendo empurrado pela força do rio, enquanto pessoas assistem de longe, sem conseguir ajudar. Mesmo sendo um bom nadador, ele não resiste à correnteza e some, para o drama dos familiares e populares na margem. Ele não voltou à superfície.

O acidente não teve nenhuma relação com o passeio de boia, que aconteceu no início da manhã, e atraiu uma multidão para a Rua do Porto. As equipes continuam no rio Piracicaba, em uma busca minuciosa pelo homem.

O vídeo escancara a força do rio — e o instante em que a luta do homem vira silêncio.

