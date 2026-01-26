As imagens são fortes. Um vídeo mostra a luta desesperada de um homem de 51 anos, de Rio Claro, contra a correnteza do Rio Piracicaba, na tarde deste domingo (25), segundos antes de ele desaparecer no meio da água. O Corpo de Bombeiros inciou as buscas rapidamente, mas teve que encerrar ao escurecer. Na manhã de hoje (26), as equipes reiniciaram os trabalhos.

No vídeo, é possível ver o homem tentando se manter à tona, sendo empurrado pela força do rio, enquanto pessoas assistem de longe, sem conseguir ajudar. Mesmo sendo um bom nadador, ele não resiste à correnteza e some, para o drama dos familiares e populares na margem. Ele não voltou à superfície.