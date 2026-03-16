17 de março de 2026
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NA CADEIA

Estuprador condenado a 12 anos é capturado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A Polícia Militar capturou o homem no Vila Sônia, em Piracicaba.
A Polícia Militar capturou o homem no Vila Sônia, em Piracicaba.

  Um homem condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável, foi finalmente capturado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (14), no Vila Sônia, em Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam diligências para cumprir o mandado de prisão contra o condenado. Ao chegarem ao endereço onde ele poderia estar escondido, os policiais não o encontraram inicialmente.

Mesmo assim, as equipes continuaram as buscas após obterem novas informações no local. A insistência dos policiais deu resultado pouco tempo depois: o homem foi localizado e preso.

Após a captura, ele foi levado ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi confirmado pelas autoridades.

Agora, o condenado permanece à disposição da Justiça para cumprir a pena de 12 anos em regime fechado, encerrando a tentativa de permanecer foragido

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