Um homem condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável, foi finalmente capturado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (14), no Vila Sônia, em Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam diligências para cumprir o mandado de prisão contra o condenado. Ao chegarem ao endereço onde ele poderia estar escondido, os policiais não o encontraram inicialmente.