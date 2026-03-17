Uma perseguição de alta tensão mobilizou forças de segurança na tarde desta segunda-feira (16) e terminou com a prisão de um homem de 26 anos suspeito de envolvimento no furto de um veículo. A ação, que se estendeu por cerca de 50 minutos, percorreu diversas vias e rodovias da região, provocando momentos de risco extremo para motoristas e pedestres.
LEIA MAIS
- Baep10 estoura "boca" e prende dois no Ibirapuera em Piracicaba
- Homem tenta se jogar de passarela na Rodovia do Açúcar em Piracicaba
O carro, furtado na cidade de Vinhedo, foi identificado circulando pela região de Capivari após trabalho do setor de Inteligência da Guarda Civil. A partir daí, equipes foram acionadas e iniciaram um acompanhamento que rapidamente se transformou em uma perseguição intensa, incluindo trechos da Rodovia Castelo Branco.
Durante a fuga, o suspeito dirigiu de forma extremamente perigosa: trafegou na contramão, ignorou bloqueios policiais e utilizou o acostamento em alta velocidade. Em um dos momentos mais críticos, ele chegou a avançar o veículo contra agentes de segurança, elevando ainda mais o nível de ameaça.
Diante da situação, a Guarda Civil reagiu e efetuou disparos direcionados aos pneus do automóvel, na tentativa de conter a fuga e evitar consequências ainda mais graves.
A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária e do helicóptero Águia, que acompanhou toda a movimentação do alto, ajudando no cerco ao veículo. Mesmo com as tentativas desesperadas de fuga, o suspeito foi sendo encurralado de forma estratégica.
Com ficou sem alternativas, o homem se rendeu. Durante a abordagem, ele confessou que receberia R$ 5 mil para levar o veículo até o estado de Mato Grosso do Sul, admitindo que sabia da origem criminosa do carro.
O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. Ele deverá responder por desobediência, direção perigosa e receptação.
Apesar da gravidade da ocorrência e dos momentos de tensão, ninguém ficou ferido — um fator considerado crucial pelas autoridades diante do alto risco da perseguição.