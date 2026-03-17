Uma perseguição de alta tensão mobilizou forças de segurança na tarde desta segunda-feira (16) e terminou com a prisão de um homem de 26 anos suspeito de envolvimento no furto de um veículo. A ação, que se estendeu por cerca de 50 minutos, percorreu diversas vias e rodovias da região, provocando momentos de risco extremo para motoristas e pedestres.

LEIA MAIS

O carro, furtado na cidade de Vinhedo, foi identificado circulando pela região de Capivari após trabalho do setor de Inteligência da Guarda Civil. A partir daí, equipes foram acionadas e iniciaram um acompanhamento que rapidamente se transformou em uma perseguição intensa, incluindo trechos da Rodovia Castelo Branco.