17 de março de 2026
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OPORTUNIDADES

Piracicaba abre 389 vagas de emprego em diversas áreas

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo da prefeitura
Uma das vagas é para fisioterapeuta
Uma das vagas é para fisioterapeuta

A Prefeitura de Piracicaba está com 389 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas profissionais. As oportunidades são intermediadas pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e contemplam candidatos com ou sem experiência.

As vagas são voltadas a moradores do município e da região, com opções em setores como saúde, segurança, construção civil e serviços operacionais. Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar a candidatura por meio do Painel de Vagas disponibilizado pela administração municipal no site: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.

Saúde e segurança lideram número de vagas

Entre os cargos com maior oferta de oportunidades estão funções ligadas à área da saúde. Há:

  • 40 vagas para fisioterapeuta
  • 40 para psicólogo 
  • 40 para técnico de enfermagem.

As posições são temporárias e destinadas a atividades relacionadas ao atendimento e à reabilitação de pacientes.

Além da saúde, o setor de segurança também reúne grande número de vagas, com oportunidades para:

  • Vigilante 
  • Vigia.

Segundo avaliação de profissionais da área de recrutamento, a demanda por trabalhadores nesses setores reflete a necessidade crescente de serviços essenciais no município.

Construção civil e serviços operacionais

A lista de vagas também inclui oportunidades na construção civil e em serviços operacionais. Entre os cargos disponíveis estão:

  • Ajudante de obras
  • Encanador
  • Pedreiro
  • Auxiliar de instalação e montagem 
  • Motorista.

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Outras funções com vagas abertas incluem:

  • Ajudante de motorista
  • Cuidador de idosos 
  • Motorista de entrega

Salários e benefícios das vagas

Entre as oportunidades divulgadas, o cargo com maior remuneração é o de encarregado de obras, com salário de R$ 4.175,85. Algumas vagas ainda podem oferecer benefícios adicionais ou comissões.

Em determinados casos, a remuneração completa é informada apenas durante o processo seletivo ou na entrevista com a empresa contratante.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem acessar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura, disponível neste link, para consultar todas as oportunidades abertas e verificar os requisitos de cada cargo.

Cada vaga possui prazo específico para candidatura e pode ser encerrada antes do previsto, dependendo da demanda das empresas responsáveis pelas contratações. Os candidatos também devem manter seus dados atualizados e conferir atentamente as exigências de cada função antes de se inscrever.

O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) também realiza atendimento presencial no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.

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