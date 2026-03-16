A Prefeitura de Piracicaba está com 389 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas profissionais. As oportunidades são intermediadas pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e contemplam candidatos com ou sem experiência.
As vagas são voltadas a moradores do município e da região, com opções em setores como saúde, segurança, construção civil e serviços operacionais. Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar a candidatura por meio do Painel de Vagas disponibilizado pela administração municipal no site: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.
Saúde e segurança lideram número de vagas
Entre os cargos com maior oferta de oportunidades estão funções ligadas à área da saúde. Há:
- 40 vagas para fisioterapeuta
- 40 para psicólogo
- 40 para técnico de enfermagem.
As posições são temporárias e destinadas a atividades relacionadas ao atendimento e à reabilitação de pacientes.
Além da saúde, o setor de segurança também reúne grande número de vagas, com oportunidades para:
- Vigilante
- Vigia.
Segundo avaliação de profissionais da área de recrutamento, a demanda por trabalhadores nesses setores reflete a necessidade crescente de serviços essenciais no município.
Construção civil e serviços operacionais
A lista de vagas também inclui oportunidades na construção civil e em serviços operacionais. Entre os cargos disponíveis estão:
- Ajudante de obras
- Encanador
- Pedreiro
- Auxiliar de instalação e montagem
- Motorista.
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Outras funções com vagas abertas incluem:
- Ajudante de motorista
- Cuidador de idosos
- Motorista de entrega
Salários e benefícios das vagas
Entre as oportunidades divulgadas, o cargo com maior remuneração é o de encarregado de obras, com salário de R$ 4.175,85. Algumas vagas ainda podem oferecer benefícios adicionais ou comissões.
Em determinados casos, a remuneração completa é informada apenas durante o processo seletivo ou na entrevista com a empresa contratante.
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem acessar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura, disponível neste link, para consultar todas as oportunidades abertas e verificar os requisitos de cada cargo.
Cada vaga possui prazo específico para candidatura e pode ser encerrada antes do previsto, dependendo da demanda das empresas responsáveis pelas contratações. Os candidatos também devem manter seus dados atualizados e conferir atentamente as exigências de cada função antes de se inscrever.
O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) também realiza atendimento presencial no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.