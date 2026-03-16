A Prefeitura de Piracicaba está com 389 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas profissionais. As oportunidades são intermediadas pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e contemplam candidatos com ou sem experiência.

As vagas são voltadas a moradores do município e da região, com opções em setores como saúde, segurança, construção civil e serviços operacionais. Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar a candidatura por meio do Painel de Vagas disponibilizado pela administração municipal no site: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.

Saúde e segurança lideram número de vagas

Entre os cargos com maior oferta de oportunidades estão funções ligadas à área da saúde. Há: