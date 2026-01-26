O domingo de lazer e diversão se transformou em drama para uma família no Rio Piracicaba. Paulo Augusto Duarte, 51 anos, desapareceu diante dos olhos de familiares após entrar na água, na região da rampa do Largo dos Pescadores.

Testemunhas relataram que a força da água pode ter surpreendido o homem, arrastando-o com força pela correnteza e fazendo com que desaparecesse rapidamente das vistas de todos, mesmo sendo um excelente nadador, com bom porte físico.

