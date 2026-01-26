26 de janeiro de 2026
Mesmo sabendo nadar, homem sumiu diante de familiares no rio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Paulo Augusto Duarte, de 51 anos, lutou contra a correnteza do rio Piracicaba, mas desapareceu diante de familiares e populares.
  O domingo de lazer e diversão se transformou em drama para uma família no Rio Piracicaba. Paulo Augusto Duarte, 51 anos, desapareceu diante dos olhos de familiares após entrar na água, na região da rampa do Largo dos Pescadores.

Testemunhas relataram que a força da água pode ter surpreendido o homem, arrastando-o com força pela correnteza e fazendo com que desaparecesse rapidamente das vistas de todos, mesmo sendo um excelente nadador, com bom porte físico.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e realizaram buscas intensas pela vítima, que é da cidade vizinha de Rio Claro, tanto nas margens quanto dentro da água, mas até o fechamento desta edição, Paulo não foi localizado.

O caso deixa claro o grande risco da força imprevisível dos rios e a necessidade de cautela mesmo em momentos considerados tradicionais e seguros. Amigos e familiares acompanham, aflitos, cada momento das operações de resgate, enquanto a cidade se mobiliza na esperança de um desfecho positivo.

