O ano de 2026 mal começou e Piracicaba já viveu dias de tensão e cenas dignas de filme de terror urbano. Em menos de 72 horas, a cidade enfrentou chuvas violentas, alagamentos, morte brutal no trânsito, explosão de carro-forte e até pedras rolando no Bongue, deixando moradores apreensivos.

Tudo começou ainda na virada do ano. Após um 31 de dezembro de calor sufocante, a chuva caiu com força durante a noite e avançou pela madrugada do dia 1º, provocando alagamentos em diversos pontos da cidade. Bairros como Jardim Gilda, Santa Rosa e a avenida 31 de Março ficaram com muita água. Em uma das cenas mais desesperadoras, uma família ficou ilhada dentro do carro e precisou subir no teto para não ser arrastada pela enxurrada, episódio que viralizou e foi usado pela Defesa Civil de São Paulo como alerta nas redes sociais.