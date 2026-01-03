O ano de 2026 mal começou e Piracicaba já viveu dias de tensão e cenas dignas de filme de terror urbano. Em menos de 72 horas, a cidade enfrentou chuvas violentas, alagamentos, morte brutal no trânsito, explosão de carro-forte e até pedras rolando no Bongue, deixando moradores apreensivos.
Tudo começou ainda na virada do ano. Após um 31 de dezembro de calor sufocante, a chuva caiu com força durante a noite e avançou pela madrugada do dia 1º, provocando alagamentos em diversos pontos da cidade. Bairros como Jardim Gilda, Santa Rosa e a avenida 31 de Março ficaram com muita água. Em uma das cenas mais desesperadoras, uma família ficou ilhada dentro do carro e precisou subir no teto para não ser arrastada pela enxurrada, episódio que viralizou e foi usado pela Defesa Civil de São Paulo como alerta nas redes sociais.
Com o sol voltando a castigar no dia seguinte, o calor não deu trégua. Piracicabanos fugiram de dentro de casa como puderam. No bairro São Vicente, a criatividade falou mais alto: uma família improvisou o famoso “Piscinão do Caminhão”, arrancando alegria e milhões de visualizações, mostrando que, mesmo no aperto, o brasileiro dá um jeito.
Mas a calmaria durou pouco.
Na sexta-feira (2), a cidade foi abalada por uma tragédia brutal. O motociclista Ismael Cordeiro, de 34 anos, morreu de forma violenta após colidir contra um caminhão de coleta de lixo na região das Chácaras São Jorge e Paineiras. Após o impacto, ele ainda foi atropelado, em uma cena chocante que parou o trânsito e deixou pedestres e motoristas em estado de choque.
E como se não bastasse, no mesmo dia o terror tomou conta da Rodovia Luiz de Queiroz, na altura do bairro Tupi. Uma quadrilha fortemente armada atacou e explodiu um carro-forte, espalhando pânico, destruição e medo. O cofre chegou a ser ejetado com a explosão, mas, apesar da audácia criminosa, os bandidos fugiram sem levar dinheiro.
Os vigilantes escaparam sem ferimentos, mas o susto foi gigantesco.
Para fechar esse início de ano assustador, na manhã deste sábado (3), pedras despencaram na Estrada do Bongue, interditando uma das pistas e reforçando a sensação de que 2026 começou sem dar trégua.
Mesmo com tantos episódios graves, um dado curioso chamou atenção das autoridades: os roubos e furtos a pedestres não registraram aumento significativo, destoando do cenário de tensão vivido pela cidade.
Piracicaba viveu, em poucos dias, um dos começos de ano mais intensos e assustadores dos últimos tempos — com medo, tragédia, explosões e até criatividade para sobreviver ao caos.