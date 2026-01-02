02 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Bandidos explodem carro-forte na Luiz de Queiroz em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
A explosão destruiu o carro-forte na SP 304 em Piracicaba.
A explosão destruiu o carro-forte na SP 304 em Piracicaba.

  A tarde desta quinta-feira (2) foi marcada por momentos de puro terror na rodovia Luís de Queiroz (SP-304), na altura da região de Tupi, em Piracicaba. Criminosos fortemente armados atacaram e explodiram um carro-forte, provocando uma detonação violenta que pôde ser ouvida à distância e transformou a pista em um verdadeiro campo de batalha.

LEIA MAIS

O veículo de transporte de valores foi completamente destruído pela explosão e tomado pelas chamas, espalhando destroços pela rodovia e obrigando a interdição total de um dos acessos. Motoristas que passavam pelo local entraram em pânico diante da cena de fogo, fumaça e explosões, enquanto o trânsito travava rapidamente no sentido Santa Bárbara d’Oeste.

A Polícia Militar foi acionada às pressas e montou um cerco na região, com viaturas em patrulhamento intenso para tentar localizar os assaltantes, que fugiram logo após o ataque. A movimentação policial é grande e a área segue sob forte vigilância.

O ataque ousado causou medo em motoristas e passageiros que trafegavam pela rodovia. A ocorrência está em andamento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários