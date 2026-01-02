A tarde desta quinta-feira (2) foi marcada por momentos de puro terror na rodovia Luís de Queiroz (SP-304), na altura da região de Tupi, em Piracicaba. Criminosos fortemente armados atacaram e explodiram um carro-forte, provocando uma detonação violenta que pôde ser ouvida à distância e transformou a pista em um verdadeiro campo de batalha.

O veículo de transporte de valores foi completamente destruído pela explosão e tomado pelas chamas, espalhando destroços pela rodovia e obrigando a interdição total de um dos acessos. Motoristas que passavam pelo local entraram em pânico diante da cena de fogo, fumaça e explosões, enquanto o trânsito travava rapidamente no sentido Santa Bárbara d’Oeste.