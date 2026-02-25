Piracicaba investiga uma suspeita de Mpox em meio ao avanço dos casos no Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o paciente está sob acompanhamento e aguarda o resultado de exames laboratoriais.

Até o momento, não há confirmações da doença no município. A Vigilância Epidemiológica informou que os protocolos de monitoramento e rastreamento foram adotados.

Brasil chega a 88 casos em 2026

O alerta em Piracicaba ocorre em um cenário de crescimento nacional. O Brasil já soma 88 casos confirmados de Mpox neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Outros dois permanecem em investigação.