Piracicaba investiga uma suspeita de Mpox em meio ao avanço dos casos no Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o paciente está sob acompanhamento e aguarda o resultado de exames laboratoriais.
Até o momento, não há confirmações da doença no município. A Vigilância Epidemiológica informou que os protocolos de monitoramento e rastreamento foram adotados.
Brasil chega a 88 casos em 2026
O alerta em Piracicaba ocorre em um cenário de crescimento nacional. O Brasil já soma 88 casos confirmados de Mpox neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Outros dois permanecem em investigação.
Em 20 de fevereiro, eram 48 registros. O número praticamente dobrou em poucos dias. Apesar do aumento, o país não contabiliza mortes em 2026. A maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados.
Em 2025, foram confirmados 1.079 casos e duas mortes.
São Paulo concentra maioria das infecções
O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências em 2026, com 62 confirmações. A região atendida pelo Departamento Regional de Saúde de Campinas — que reúne 42 municípios — registra cinco casos neste ano.
Não há registro de mortes na região.
Nova variante detectada no exterior
Uma nova variante do vírus foi identificada no Reino Unido e na Índia.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os registros indicam que o vírus pode estar circulando de forma mais ampla do que o documentado até agora. Mesmo assim, a avaliação global de risco permanece inalterada.
O que é Mpox e quais são os sintomas
A Mpox é uma doença viral da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com lesões na pele, fluidos corporais, secreções respiratórias em contato próximo ou objetos contaminados.
Os sintomas mais comuns incluem:
- Febre
- Dor de cabeça
- Dores no corpo
- Gânglios inchados
- Lesões cutâneas que evoluem para bolhas e crostas
Na maioria dos casos, a evolução é leve e autolimitada.
Orientação à população de Piracicaba
Diante da suspeita, a Secretaria de Saúde orienta que moradores redobrem os cuidados:
- Evitar contato com lesões suspeitas
- Não compartilhar objetos pessoais
- Manter higiene frequente das mãos
- Procurar atendimento médico ao apresentar sintomas
Autoridades reforçam que não há motivo para pânico, mas a atenção é fundamental enquanto o caso em Piracicaba segue sob análise.