ALERTA SANITÁRIO

Piracicaba investiga suspeita de Mpox em meio à alta no país

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo de internet
Mpox tem como sintoma os gânglios na pele
Mpox tem como sintoma os gânglios na pele

Piracicaba investiga uma suspeita de Mpox em meio ao avanço dos casos no Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o paciente está sob acompanhamento e aguarda o resultado de exames laboratoriais.

Até o momento, não há confirmações da doença no município. A Vigilância Epidemiológica informou que os protocolos de monitoramento e rastreamento foram adotados.

Brasil chega a 88 casos em 2026

O alerta em Piracicaba ocorre em um cenário de crescimento nacional. O Brasil já soma 88 casos confirmados de Mpox neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Outros dois permanecem em investigação.

Em 20 de fevereiro, eram 48 registros. O número praticamente dobrou em poucos dias. Apesar do aumento, o país não contabiliza mortes em 2026. A maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados.

Em 2025, foram confirmados 1.079 casos e duas mortes.

São Paulo concentra maioria das infecções

O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências em 2026, com 62 confirmações. A região atendida pelo Departamento Regional de Saúde de Campinas — que reúne 42 municípios — registra cinco casos neste ano.

Não há registro de mortes na região.

Nova variante detectada no exterior

Uma nova variante do vírus foi identificada no Reino Unido e na Índia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os registros indicam que o vírus pode estar circulando de forma mais ampla do que o documentado até agora. Mesmo assim, a avaliação global de risco permanece inalterada.

O que é Mpox e quais são os sintomas

A Mpox é uma doença viral da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com lesões na pele, fluidos corporais, secreções respiratórias em contato próximo ou objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns incluem:

  • Febre
  • Dor de cabeça
  • Dores no corpo
  • Gânglios inchados
  • Lesões cutâneas que evoluem para bolhas e crostas

Na maioria dos casos, a evolução é leve e autolimitada.

Orientação à população de Piracicaba

Diante da suspeita, a Secretaria de Saúde orienta que moradores redobrem os cuidados:

  • Evitar contato com lesões suspeitas
  • Não compartilhar objetos pessoais
  • Manter higiene frequente das mãos
  • Procurar atendimento médico ao apresentar sintomas

Autoridades reforçam que não há motivo para pânico, mas a atenção é fundamental enquanto o caso em Piracicaba segue sob análise.

