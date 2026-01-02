Segundo informações apuradas, a quadrilha chegou ao local em quatro SUVs, fechou a rodovia e iniciou o ataque. Explosivos de alto poder foram usados contra o carro-forte, que ficou completamente destruído e tomado pelo fogo. A explosão foi tão intensa que o cofre foi arremessado para fora do veículo, espalhando destroços pela pista.

Piracicaba viveu momentos de puro terror no fim da tarde desta sexta-feira (2). Pelo menos 10 criminosos, fortemente armados, protagonizaram uma ação cinematográfica e violenta, digna de filme de guerra, ao explodirem um carro-forte na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), na altura do distrito de Tupi.

Durante a ação, os criminosos dispararam tiros de armas longas, provocando pânico em motoristas que trafegavam pela rodovia no momento do ataque. Para dificultar a chegada da polícia, o bando ainda espalhou miguelitos — objetos perfurantes — na pista, transformando o trecho em uma verdadeira armadilha.

Apesar da violência extrema e do aparato usado, o roubo não foi concretizado. Os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro, abandonando o local em alta velocidade logo após a explosão. Não houve feridos, segundo as informações.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h15 e rapidamente mobilizou um grande aparato policial, com equipes da PM Rodoviária, Choque, BAEP e dois helicópteros Águia, que sobrevoaram a região em busca dos criminosos. As buscas se estenderam por áreas rurais e estradas vicinais próximas.