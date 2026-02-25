25 de fevereiro de 2026
FACADA E MORTE

Cuidadora em surto 'mete faca' em idoso e é morta pela polícia

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

  Uma manhã de terror tomou conta de moradores nesta quarta-feira (25) em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma jovem de apenas 24 anos morreu e um idoso de 77 ficou em estado gravíssimo depois de um ataque brutal dentro de uma casa na Vila São Cristóvão.

A mulher foi identificada como Jayane Marcielly Silva Oliveira. Segundo informações, ela trabalhava como cuidadora do idoso e teria entrado em um surto psicótico antes de partir para a violência.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência após denúncias de que havia uma mulher armada com faca e tesoura, dentro de uma residência na rua João Borges Sampaio.

Quando os policiais chegaram, tentaram negociar e acalmar a jovem, mas o clima ficou ainda mais tenso quando começaram a ouvir gritos desesperados vindos de dentro do imóvel. Ao entrarem na casa, encontraram uma cena assustadora: o idoso cadeirante estava sendo golpeado repetidamente.

Um dos agentes ainda tentou conter a agressora com arma de choque, mas não conseguiu pará-la. Diante do risco iminente de morte da vítima e da ameaça também contra os policiais, outro PM realizou disparos para interromper o ataque. A jovem foi atingida, chegou a ser socorrida, mas morreu no local.

O idoso recebeu os primeiros atendimentos ainda dentro da residência e foi levado às pressas ao hospital por uma unidade avançada, em estado considerado gravíssimo.

A casa foi isolada para perícia, e o caso será investigado.

