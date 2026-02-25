A AMPIESP (Associação dos Motoristas Particulares do Interior do Estado de São Paulo) celebra uma vitória histórica: a implantação de áreas de parada rápida para embarque e desembarque de passageiros, incluindo transporte por aplicativo, finalmente começará em Piracicaba.

A medida está prevista na Lei Municipal 10.322/2025, aprovada em junho de 2025, originada do Projeto de Lei 72/2025, de autoria da vereadora Silvia Maria Morales. Apesar da aprovação, a legislação não vinha sendo executada na prática até agora.

Lei travada por exigências do CTB

Segundo Hilton Alves de Lima, presidente da AMPIESP, a Prefeitura havia informado que a implementação precisava respeitar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que não prevê placas específicas para transporte por aplicativo.