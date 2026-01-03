Ismael Cordeiro, de 34 anos, é o motociclista que perdeu a vida de forma trágica em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (2), em Piracicaba. O nome da vítima começou a circular rapidamente entre moradores e nas redes sociais após a colisão fatal com um caminhão de coleta de lixo, seguida de grave atropelamento.

LEIA MAIS

Ismael pilotava a moto pela rua avenida Frei Francisco Antônio Perin, quando no cruzamento com a Aristides Orsini acabou se chocando violentamente contra o caminhão no momento em que o veículo pesado acessava a avenida. Câmeras de segurança da região registraram o instante exato da batida que tirou a vida do motociclista,que trafegava na preferencial.