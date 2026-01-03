03 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BATIDA BRUTAL

Quem é o motociclista que morreu atropelado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O motociclista Ismael Cordeiro tinha apenas 34 anos.
O motociclista Ismael Cordeiro tinha apenas 34 anos.

  Ismael Cordeiro, de 34 anos, é o motociclista que perdeu a vida de forma trágica em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (2), em Piracicaba. O nome da vítima começou a circular rapidamente entre moradores e nas redes sociais após a colisão fatal com um caminhão de coleta de lixo, seguida de grave atropelamento.

LEIA MAIS

Ismael pilotava a moto pela rua avenida Frei Francisco Antônio Perin, quando no cruzamento com a Aristides Orsini acabou se chocando violentamente contra o caminhão no momento em que o veículo pesado acessava a avenida. Câmeras de segurança da região registraram o instante exato da batida que tirou a vida do motociclista,que trafegava na preferencial.

As imagens são fortes e mostram a motocicleta atingindo a lateral do caminhão. Com o impacto, Ismael foi arremessado ao chão e acabou sendo atropelado, não resistindo aos ferimentos. A morte foi confirmada ainda no local, antes da chegada do socorro.

A cena chocou quem passava pelo cruzamento e moradores próximos, que se aglomeraram após o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionadas, isolaram a área e aguardaram a chegada da Perícia Técnica e do veículo funerário.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento de Ismael Cordeiro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários