Ismael Cordeiro, de 34 anos, é o motociclista que perdeu a vida de forma trágica em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (2), em Piracicaba. O nome da vítima começou a circular rapidamente entre moradores e nas redes sociais após a colisão fatal com um caminhão de coleta de lixo, seguida de grave atropelamento.
Ismael pilotava a moto pela rua avenida Frei Francisco Antônio Perin, quando no cruzamento com a Aristides Orsini acabou se chocando violentamente contra o caminhão no momento em que o veículo pesado acessava a avenida. Câmeras de segurança da região registraram o instante exato da batida que tirou a vida do motociclista,que trafegava na preferencial.
As imagens são fortes e mostram a motocicleta atingindo a lateral do caminhão. Com o impacto, Ismael foi arremessado ao chão e acabou sendo atropelado, não resistindo aos ferimentos. A morte foi confirmada ainda no local, antes da chegada do socorro.
A cena chocou quem passava pelo cruzamento e moradores próximos, que se aglomeraram após o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionadas, isolaram a área e aguardaram a chegada da Perícia Técnica e do veículo funerário.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento de Ismael Cordeiro.