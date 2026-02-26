O Rio Piracicaba voltou a entrar em estado de atenção após as chuvas registradas na noite de quarta-feira (25), em Piracicaba.
De acordo com as medições mais recentes, o nível do rio chegou a 3,47 metros. Nos últimos dias, o volume apresentava queda e havia ficado abaixo dos 2 metros, após um período de redução gradual.
Saiba mais:
A elevação foi registrada após precipitações que atingiram diferentes regiões da cidade durante a noite. Com o aumento do volume de água, o monitoramento passou a ser intensificado pelos órgãos responsáveis.
Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o estado de atenção é acionado quando o nível do rio atinge cota considerada de alerta, a partir dos 3,20 metro, para possíveis impactos em áreas próximas às margens. Até o momento, não há registro de interdições de vias ou ocorrências relacionadas à elevação do nível.
A orientação é para que moradores de áreas ribeirinhas acompanhem os boletins oficiais e evitem permanecer em pontos próximos ao leito do rio durante períodos de chuva. O cenário segue em observação e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme as medições realizadas ao longo dos próximos dias.