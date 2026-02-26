O Rio Piracicaba voltou a entrar em estado de atenção após as chuvas registradas na noite de quarta-feira (25), em Piracicaba.

De acordo com as medições mais recentes, o nível do rio chegou a 3,47 metros. Nos últimos dias, o volume apresentava queda e havia ficado abaixo dos 2 metros, após um período de redução gradual.

