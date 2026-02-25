A preocupação ocorre em meio ao avanço do endividamento e à manutenção de prejuízos, apesar de sinais de melhora na geração de caixa ao longo do ano.

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) reconheceu, em seu balanço do quarto trimestre de 2025, que existe uma “incerteza relevante” quanto à continuidade operacional da companhia. O alerta consta nas notas explicativas do demonstrativo financeiro divulgado ao mercado na terça-feira (24) e elevou a atenção de investidores sobre o futuro da rede varejista.

O dado que mais chamou atenção no relatório foi a dívida líquida consolidada de R$ 2 bilhões ao fim de 2025, cerca de R$ 700 milhões acima do registrado no ano anterior. Além disso, o capital circulante líquido ficou negativo em aproximadamente R$ 1,22 bilhão, pressionado principalmente por compromissos financeiros com vencimento previsto para 2026, que somam cerca de R$ 1,7 bilhão entre empréstimos e debêntures.

O custo financeiro das dívidas também cresceu de forma expressiva. Em 2025, a despesa líquida com juros atingiu R$ 920 milhões, quase três vezes superior ao valor contabilizado em 2024.

Prejuízo persiste, apesar de melhora

No quarto trimestre de 2025, o GPA registrou prejuízo líquido de R$ 523 milhões nas operações continuadas. Embora represente melhora frente às perdas de R$ 737 milhões no mesmo período do ano anterior, o resultado mantém a companhia no vermelho.