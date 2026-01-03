Josefa era mãe de três filhos e vivia no local abandonado com um homem de 53 anos, também em situação de rua, apontado como o autor do homicídio. A identificação da vítima foi feita por familiares no Instituto Médico Legal (IML).

Foi identificada como Josefa de Andrade, de 43 anos, a mulher assassinada brutalmente a golpes de facão em um posto de combustíveis desativado às margens da Rodovia Anhanguera, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O crime ocorreu nesta quarta-feira (31), no bairro Parque Egisto Ragazzo, e chocou a cidade pela violência.

De acordo com as informações apuradas, o crime aconteceu após uma discussão entre o casal. O homem teria dito que passaria a noite da virada do ano na casa de uma família, sem a companheira. Durante o desentendimento, Josefa teria dado um tapa no rosto dele. Em seguida, o agressor se armou com um facão e desferiu golpes violentos, atingindo principalmente a cabeça da vítima. Um outro indivíduo presenciou a cena, tentou ajudar a mulher, mas foi ameaçado.

Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram acionadas, mas Josefa já estava sem vida quando o socorro chegou. O suspeito foi detido no local, porém o facão utilizado no crime não foi localizado até o momento.Ele negou o crime.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer todos os detalhes do assassinato. O sepultamento de Josefa acontece neste sábado (3), no Cemitério Saudade I, em Limeira.