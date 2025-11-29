Um momento de festa e expectativa pela final da Libertadores, terminou em uma cena de desespero e incredulidade para amigos e turistas brasileiros em Lima. O médico de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, perdeu a vida de forma brutal durante um passeio no famoso ônibus panorâmico Mirabus, na noite desta sexta-feira (28), na capital peruana.
Cauê, que viajou ao Peru para acompanhar o Palmeiras na decisão do campeonato, fazia o tradicional percurso do "Circuito de Playas", trajeto turístico que leva visitantes pela orla da cidade. O veículo tem o andar superior totalmente aberto — justamente o ponto escolhido pelo grupo para aproveitar a paisagem e registrar o momento.
No entanto, em um trecho estreito do caminho, quando o ônibus passava sob uma ponte baixa, o inesperado aconteceu. Testemunhas relatam que tudo durou segundos: um grito, um alerta tardio e, em seguida, o impacto violento. O médico bateu a cabeça na estrutura, sofrendo um traumatismo craniano devastador.
Amigos que estavam ao lado dele entraram em desespero. Turistas choravam, alguns tentavam ajudar, enquanto outros ligavam por socorro, completamente chocados com a cena. O atendimento médico chegou rapidamente, mas Cauê não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Respeitado e querido na região de Limeira, Cauê trabalhava em consultório particular, atuava na Unimed Limeira e já integrou o corpo docente da Faculdade São Leopoldo Mandic. A confirmação da morte abalou colegas, pacientes e conhecidos — muitos dos quais souberam da tragédia pelas redes sociais, ainda durante a madrugada.
O corpo permanece no Peru, sem previsão de translado, enquanto amigos e familiares tentam lidar com a dor súbita e com todas as dificuldades burocráticas que envolvem a repatriação.
O que deveria ser um fim de semana de alegria para milhares de torcedores se transformou em um drama profundo para quem conviveu com o médico, lembrado por sua competência, seu humor e seu amor pelo Palmeiras.