Um momento de festa e expectativa pela final da Libertadores, terminou em uma cena de desespero e incredulidade para amigos e turistas brasileiros em Lima. O médico de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, perdeu a vida de forma brutal durante um passeio no famoso ônibus panorâmico Mirabus, na noite desta sexta-feira (28), na capital peruana.

Cauê, que viajou ao Peru para acompanhar o Palmeiras na decisão do campeonato, fazia o tradicional percurso do "Circuito de Playas", trajeto turístico que leva visitantes pela orla da cidade. O veículo tem o andar superior totalmente aberto — justamente o ponto escolhido pelo grupo para aproveitar a paisagem e registrar o momento.