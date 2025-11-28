28 de novembro de 2025
GOLPE EM CASA

Idosa é furtada em mais de R$ 120 mil por cuidadora em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
A vítima disse à policia que viveu 'dias de terror financeiro' em Piracicaba.
A vítima disse à policia que viveu 'dias de terror financeiro' em Piracicaba.

  Uma idosa do bairro Nova América viveu o que descreveu nesta quinta-feira (27) à polícia como “dias de terror financeiro”, após descobrir que mais de R$ 120 mil sumiram de sua conta — e que o golpe partia justamente de quem deveria protegê-la.

A vítima contou que a cuidadora, contratada em abril após indicação religiosa, ganhou rapidamente acesso aos cartões e senhas. A confiança virou prejuízo: extratos revelaram uma série de Pix furtivos, realizados desde outubro diretamente para a cuidadora.

O esquema veio à tona depois que o gerente do banco ligou alertando sobre movimentações “gritantemente suspeitas”. Ao conferir os extratos completos, a idosa encontrou um rastro de transferências que ultrapassa, com folga, a marca dos cento e vinte mil reais.

A denunciante relatou ainda que a cuidadora apareceu de motocicleta nova, deixada diariamente na garagem da própria residência da vítima. A filha da cuidadora, que também trabalhava no local, teria acesso aos mesmos cartões bancários.

Com problemas de saúde e temendo retaliações, a idosa procurou o Plantão Policial na noite de quinta-feira (27). O caso foi registrado como estelionato contra idosa e segue agora para investigação aprofundada pela Polícia Civil.

