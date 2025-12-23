Sr. Celso Luis Mariano
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. José Luiz Mariano e da Sra. Aparecida Antonia Barbosa Mariano, era casado com a Sra. Lucilene Cristina de Campos Mariano; deixa as filhas: Ariadne Scarabello Mariano; Julia Cardoso Mariano e Maria Helena de Campos Mariano e os enteados: Marcos Antonio da Silva Junior, casado com a Sra. Natalia Fernandes da Silva e Lucas Fernando de Campos Silva, casado com a Sra. Cassia. Deixa a neta: Isadora Fernandes da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Fernando Aparecido Evangelista
Faleceu dia 23/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade e era casado com Sra. Katia Aparecida Floriano Evangelista. Era filho do Sr. Aparecido Evangelista e da Sra. Aparecida Campion Evangelista. Deixa os filhos: Nicolas e Laura, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 09:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Dra. Larissa Cristina Galdi
Faleceu dia 22/12/2025 na cidade de Santos, aos 31 anos de idade e era casada com o Sr. Estevão Godinho Rezende. Era filha do Sr. Angelo Galdi e da Sra. Vera Lidia Rodrigues Galdi. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lidia Mara Cardoso
Faleceu dia 23/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade. Era filha do Sr. Gilberto Cardoso e da Sra. Amélia Koche Cardoso, falecidos. Deixa a filha: Valeria Alvares, 02 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lucila de Fatima Lopes Gomes
Faleceu dia 22/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com Sr. Lazaro Gomes. Era filha do Sr. Benedito Lopes e da Sra. Ester Gomes de Oliveira Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Jesuina de Fatima Gomes casada com Reginaldo Fontes; Luciana de Fatima Gomes; Andreia de Fatima Gomes casada com Reinaldo Domingues; Luciano Gomes, falecido foi casado com Rosemeire Fontes. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Luiz Gustavo Fernandes Franco
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 25 anos, filho da Sra. Marina de Lourdes Fernandes Franco. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosa Feliciano
Faleceu dia 23/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade. Era filha do Sr. Alcides Feliciano e da Sra. Vitalina de Lima, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Simone Suare de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha dos finados Sr. Benedito Ribeiro de Lima e da Sra. Aparecida Suare Mazaro; deixa a filha: Isabela de Lima Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Theresa Paes Sotto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Gregorio Paes e da Sra. Maria Rodrigues Paes, era viúva do Sr. Jose Sotto; deixa os filhos: Jose Roberto Sotto, viúvo da Sra. Eunice do Carmo Polla Sotto e Maria Helena Sotto Basso, casada com o Sr. Jose Carlos Basso. Deixa os netos: Vinicius, Marielle, Mirella, Isabella e Larissa. Deixa também bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.