Sr. Celso Luis Mariano

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. José Luiz Mariano e da Sra. Aparecida Antonia Barbosa Mariano, era casado com a Sra. Lucilene Cristina de Campos Mariano; deixa as filhas: Ariadne Scarabello Mariano; Julia Cardoso Mariano e Maria Helena de Campos Mariano e os enteados: Marcos Antonio da Silva Junior, casado com a Sra. Natalia Fernandes da Silva e Lucas Fernando de Campos Silva, casado com a Sra. Cassia. Deixa a neta: Isadora Fernandes da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Fernando Aparecido Evangelista

Faleceu dia 23/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade e era casado com Sra. Katia Aparecida Floriano Evangelista. Era filho do Sr. Aparecido Evangelista e da Sra. Aparecida Campion Evangelista. Deixa os filhos: Nicolas e Laura, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 09:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Dra. Larissa Cristina Galdi

Faleceu dia 22/12/2025 na cidade de Santos, aos 31 anos de idade e era casada com o Sr. Estevão Godinho Rezende. Era filha do Sr. Angelo Galdi e da Sra. Vera Lidia Rodrigues Galdi. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 24/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.