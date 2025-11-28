Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (28), em Piracicaba, e expôs um cenário de agressões contínuas dentro de uma residência no Jardim Itapuã. Eram 8h10 quando a equipe da 1ª Cia do 10º BPM/I, composta pelos soldados Merlotto e Juliana, chegou à rua Marília, 610, após chamado urgente via COPOM.

A vítima, abalada, contou aos PMs que vinha sendo agredida pelo companheiro, há três dias seguidos. Nesta manhã, segundo ela, o ataque veio em forma de socos no braço. Mas o caso se agravou ainda mais quando a mulher revelou que, no dia 26 de novembro, ele havia ferido usando uma barra de ferro — violência que reforçou o medo e a urgência do pedido de ajuda.