Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (28), em Piracicaba, e expôs um cenário de agressões contínuas dentro de uma residência no Jardim Itapuã. Eram 8h10 quando a equipe da 1ª Cia do 10º BPM/I, composta pelos soldados Merlotto e Juliana, chegou à rua Marília, 610, após chamado urgente via COPOM.
A vítima, abalada, contou aos PMs que vinha sendo agredida pelo companheiro, há três dias seguidos. Nesta manhã, segundo ela, o ataque veio em forma de socos no braço. Mas o caso se agravou ainda mais quando a mulher revelou que, no dia 26 de novembro, ele havia ferido usando uma barra de ferro — violência que reforçou o medo e a urgência do pedido de ajuda.
Com apoio do CGP-I, sargento Viviane e cabo Jamisson, os policiais localizaram o indivíduo no local. Confrontado, ele admitiu ter sido autor das agressões.
Para garantir segurança e atendimento adequado, vítima e agressor foram levados à UPA Vila Cristina, onde passaram por avaliação médica e foram liberados. Em seguida, ambos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
O homem, já reincidente em agressões, permaneceu à disposição da Justiça.
A PM reforça que qualquer sinal de violência deve ser denunciado imediatamente. A demora pode custar mais do que a integridade física — pode custar vidas.