VÍDEO

Homem leva tiros e morre em briga de trânsito em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Valquíria e Polícia Militar
O carro da vítima ficou com várias perfurações de bala e a arma foi apreendida.
 Uma confusão que começou por causa de uma manobra no trânsito acabou em tiros, correria e morte na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Algodoal. A tranquilidade foi quebrada pelo som de disparos que assustaram moradores da rua Richard Handerson Martins e transformaram a via em cenário de guerra.

A Polícia Militar foi chamada às pressas após denúncias de uma pessoa baleada caída no chão. Quando as viaturas chegaram, encontraram um Toyota Corolla perfurado por vários tiros, com os vidros destruídos, evidenciando a violência do confronto.

De acordo com as informações apuradas, tudo começou após um quase acidente em frente a uma casa. O desentendimento virou discussão, que escalou para briga e, em poucos minutos, a situação saiu completamente do controle. Um dos envolvidos foi até o carro, pegou uma arma e passou a atirar. A vítima ainda tentou reagir, mas acabou atingida e caiu ferida.

Mesmo socorrido por populares e levado às pressas para o Hospital dos Fornecedores de Cana, o homem não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O clima no bairro era de choque e revolta.

Após o tiroteio, o atirador fugiu a pé, deixando para trás o rastro de violência. Ele foi encontrado ferido em outra rua, socorrido e levado para a Santa Casa. Depois de receber atendimento médico, acabou preso.

O caso foi registrado no plantão policial e agora é investigado.

