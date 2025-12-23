Piracicaba já se prepara para dar as boas-vindas a 2026 com uma grande festa de Réveillon no Engenho Central, um dos cartões-postais mais queridos da cidade. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no dia 31 de dezembro e promete uma noite repleta de música, alegria e um clima especial para celebrar a chegada do novo ano ao lado da família e dos amigos.
A programação tem início às 18h30 e segue até a virada do ano, encerrando com uma emocionante queima de fogos que vai iluminar o céu da cidade e marcar simbolicamente o começo de um novo ciclo. Pensada para públicos de todas as idades, a festa contará com atrações artísticas variadas, criando um ambiente acolhedor, seguro e festivo.
No palco, a cantora Patrícia Ribeiro abre a noite, às 18h30, trazendo um repertório envolvente para aquecer o público. Na sequência, às 20h30, o Grupo Sabadabadá assume a programação, garantindo animação e interação com os presentes. Já às 22h30, quem comanda o palco é a Banda Fina Sintonia, responsável por conduzir a contagem regressiva até a chegada de 2026.
O evento ainda terá participação especial do Afropira, coletivo que valoriza a cultura afro-brasileira, além da apresentação do Palhaço Sossego, levando diversão especialmente para as crianças e reforçando o caráter familiar da celebração.
Para garantir conforto ao público, haverá praça de alimentação no local, com opções variadas de comidas e bebidas. A organização informa que não será permitida a entrada com coolers ou qualquer tipo de bebida, medida adotada para garantir a segurança e o bom andamento da festa.
A realização do Réveillon no Engenho Central é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria de Turismo. A expectativa é reunir moradores e visitantes em uma celebração marcada pela confraternização, pela música e pela esperança de um novo ano cheio de boas energias.
“Vamos brindar juntos a chegada de 2026 no Engenho!”, convida a organização. O público está convidado a chegar cedo, aproveitar a programação completa e celebrar a virada em um dos espaços mais simbólicos da cidade.
Programação
- 18h30 – Patrícia Ribeiro
- 20h30 – Grupo Sabadabadá
- 22h30 – Banda Fina Sintonia
- Participação especial do Afropira
- Apresentação do Palhaço Sossego