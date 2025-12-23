Piracicaba já se prepara para dar as boas-vindas a 2026 com uma grande festa de Réveillon no Engenho Central, um dos cartões-postais mais queridos da cidade. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no dia 31 de dezembro e promete uma noite repleta de música, alegria e um clima especial para celebrar a chegada do novo ano ao lado da família e dos amigos.

A programação tem início às 18h30 e segue até a virada do ano, encerrando com uma emocionante queima de fogos que vai iluminar o céu da cidade e marcar simbolicamente o começo de um novo ciclo. Pensada para públicos de todas as idades, a festa contará com atrações artísticas variadas, criando um ambiente acolhedor, seguro e festivo.