Policiais civis da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (28), dois jovens suspeitos de comercializar cigarros eletrônicos de forma clandestina em uma residência no bairro Vila Independência, em Piracicaba.

VEJA MAIS

A ação ocorreu após informações anônimas indicarem que o imóvel funcionava como um ponto de venda de dispositivos proibidos pela Anvisa. Ao chegarem ao endereço, os investigadores foram recebidos por um dos rapazes que confirmou que os cigarros eletrônicos eram vendidos tanto presencialmente quanto por meio de WhatsApp Business. No local também estava um segundo jovem, que admitiu participar do esquema.