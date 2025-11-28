Policiais civis da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (28), dois jovens suspeitos de comercializar cigarros eletrônicos de forma clandestina em uma residência no bairro Vila Independência, em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Mulher é torturada por 3 dias seguidos, foge e denuncia agressor em Piracicaba
- Idosa é furtada em mais de R$ 120 mil por cuidadora em Piracicaba
A ação ocorreu após informações anônimas indicarem que o imóvel funcionava como um ponto de venda de dispositivos proibidos pela Anvisa. Ao chegarem ao endereço, os investigadores foram recebidos por um dos rapazes que confirmou que os cigarros eletrônicos eram vendidos tanto presencialmente quanto por meio de WhatsApp Business. No local também estava um segundo jovem, que admitiu participar do esquema.
Durante a vistoria, os policiais localizaram uma pequena estrutura montada para atender a clientela, incluindo computador, máquina de cartão, dois celulares, além de 133 cigarros eletrônicos de diversas marcas. Também foram apreendidos R$ 427,30 em dinheiro e sacos plásticos usados para embalar os produtos.Testemunhas relataram que a dupla atuava havia aproximadamente seis meses, com preços que variavam entre R$ 50 e R$ 120 por unidade.
Diante das evidências, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos envolvidos com base no artigo 278 do Código Penal, que trata da venda de substâncias nocivas à saúde. A prática está alinhada à proibição nacional de comercialização de cigarros eletrônicos.
Foi arbitrada fiança individual, posteriormente paga, e os indiciados foram liberados após os procedimentos legais. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.
A operação foi coordenada pela autoridade policial Dr. André de França Oliveira, que reforçou o compromisso da Polícia Civil com a proteção da saúde pública e o combate à distribuição irregular de produtos proibidos.