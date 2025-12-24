Uma discussão familiar terminou em cena de horror e muito sangue em Limeira. Durante a confusão, um homem perdeu o controle e arremessou uma faca contra a própria esposa, atingindo o braço da vítima e provocando um ferimento grave.

LEIA MAIS

O golpe foi tão violento que a mulher começou a perder muito sangue, levantando a suspeita de lesão em uma artéria. O desespero tomou conta do local e o Samu foi acionado às pressas. Diante da gravidade do caso, a vítima precisou ser transferida com urgência para a Santa Casa.