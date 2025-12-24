24 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
QUASE MATOU

Homem joga faca na esposa e deixa vítima entre a vida e morte

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Moriente
Equipes da Guarda Municipal prenderam o autor da facada.
Equipes da Guarda Municipal prenderam o autor da facada.

  Uma discussão familiar terminou em cena de horror e muito sangue em Limeira. Durante a confusão, um homem perdeu o controle e arremessou uma faca contra a própria esposa, atingindo o braço da vítima e provocando um ferimento grave.

LEIA MAIS

O golpe foi tão violento que a mulher começou a perder muito sangue, levantando a suspeita de lesão em uma artéria. O desespero tomou conta do local e o Samu foi acionado às pressas. Diante da gravidade do caso, a vítima precisou ser transferida com urgência para a Santa Casa.

No hospital, os médicos constataram a gravidade da lesão. A mulher foi internada imediatamente, passou por procedimento cirúrgico e precisou receber transfusão de sangue para conter a hemorragia e estabilizar o quadro clínico.

O agressor foi preso e deverá responder pelo crime. O caso chocou moradores e expôs mais um episódio de violência doméstica extrema, que por pouco não terminou em tragédia ainda maior.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários