25 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA

Feminicídio de Pâmela destrói família no natal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais e Divulgação
Pâmela Garcia, de 25 anos, foi assassinada com golpes de faca no Parque Orlanda.
Pâmela Garcia, de 25 anos, foi assassinada com golpes de faca no Parque Orlanda.

 Pâmela Garcia, de apenas 25 anos, mãe de dois filhos, é a vítima do feminicídio que chocou Piracicaba e destruiu sua família na manhã desta quinta-feira de Natal (25). A jovem foi brutalmente assassinada a facadas dentro de casa na rua Oliviero Porta, no Parque Orlanda, causando revolta e comoção no bairro.

LEIA MAIS

A Patrulha Maria da Penha foi chamada por volta das 8h20 para apoiar o SAMU após denúncia de uma mulher gravemente ferida. No local, os policiais encontraram o companheiro da vítima, de 35 anos, sujo de sangue e com ferimento no braço. Ele tentou fugir pulando o fundo da casa, mas foi alcançado e preso.

Dentro da residência, Pâmela foi achada caída no chão da cozinha, ensanguentada e ainda com vida, com ferimentos no tórax, boca e pescoço. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.

Familiares relataram que o casal discutiu momentos antes do crime, possivelmente por ciúmes. O suspeito foi levado para a Delegacia da Mulher. O caso é investigado como feminicídio e transformou o Natal da família em dor e silêncio.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários