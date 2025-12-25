Pâmela Garcia, de apenas 25 anos, mãe de dois filhos, é a vítima do feminicídio que chocou Piracicaba e destruiu sua família na manhã desta quinta-feira de Natal (25). A jovem foi brutalmente assassinada a facadas dentro de casa na rua Oliviero Porta, no Parque Orlanda, causando revolta e comoção no bairro.

A Patrulha Maria da Penha foi chamada por volta das 8h20 para apoiar o SAMU após denúncia de uma mulher gravemente ferida. No local, os policiais encontraram o companheiro da vítima, de 35 anos, sujo de sangue e com ferimento no braço. Ele tentou fugir pulando o fundo da casa, mas foi alcançado e preso.