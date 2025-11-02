O que era para ser uma das viagens mais marcantes da equipe de ginástica acrobática de Piracicaba terminou em susto e comoção. Na noite de sexta-feira (31), a van que transportava atletas do Projeto Desporto de Base (PDB) sofreu um grave acidente em Brasília, pouco depois do grupo encerrar as apresentações no Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática.

O veículo seguia em direção ao condomínio onde a delegação estava hospedada, no Jardim Botânico, quando colidiu com um carro e, em seguida, atingiu um poste de energia. O impacto foi forte o suficiente para fazer a van tombar dentro do condomínio Quintas da Boa Vista.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros.

QUEM ESTAVA NA VAN