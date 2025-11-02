O que era para ser uma das viagens mais marcantes da equipe de ginástica acrobática de Piracicaba terminou em susto e comoção. Na noite de sexta-feira (31), a van que transportava atletas do Projeto Desporto de Base (PDB) sofreu um grave acidente em Brasília, pouco depois do grupo encerrar as apresentações no Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática.
O ACIDENTE
O veículo seguia em direção ao condomínio onde a delegação estava hospedada, no Jardim Botânico, quando colidiu com um carro e, em seguida, atingiu um poste de energia. O impacto foi forte o suficiente para fazer a van tombar dentro do condomínio Quintas da Boa Vista.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros.
QUEM ESTAVA NA VAN
Dentro do veículo estavam 18 ginastas, três integrantes da comissão técnica e o motorista — todos de Piracicaba. A maioria das atletas tem entre 11 e 16 anos, e viajou para Brasília depois de meses de preparação, rifas, eventos e treinos intensos para representar a cidade na competição nacional.
ESTADO DAS VÍTIMAS
De acordo com a Prefeitura de Piracicaba, que acompanha o caso por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, todas as vítimas foram atendidas e estão fora de perigo.
Três pessoas continuam internadas neste sábado (1º): o motorista e duas atletas, uma delas com fratura confirmada e previsão de cirurgia. As demais já receberam alta e devem retornar ao interior paulista nas próximas horas.
APOIO E SOLIDARIEDADE
A prefeitura emitiu nota oficial lamentando o ocorrido e se colocando à disposição das famílias. A Confederação Brasileira de Ginástica também informou que dará suporte emocional e logístico à equipe.
Amigos e parentes das atletas aguardam o retorno com alívio, mas também com o coração apertado. “Elas se prepararam com tanto amor, representando nossa cidade, e voltam feridas… mas graças a Deus, vivas. Isso é o que importa agora”, desabafou uma familiar.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Militar do Distrito Federal acompanha o caso e apura as causas do acidente. Testemunhas relataram que a van perdeu o controle logo após a colisão com outro carro, mas a dinâmica completa ainda será confirmada pela perícia.
UM SONHO ADIADO, NÃO ENCERRADO
O grupo piracicabano, que vinha se destacando na modalidade acrobática, deixa Brasília sem troféus, mas com o sentimento de gratidão pela vida.
O que seria o fim de semana das medalhas virou um momento de reflexão, união e esperança. As meninas, que emocionaram o público nas apresentações, agora se preparam para um novo recomeço — com cicatrizes, mas também com força e coragem renovadas.