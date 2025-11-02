A Polícia Militar, acionada via COPOM, chegou em instantes com a viatura I-10407, dirigida pelos Soldados PM Israel e Vinícius, do Pelotão Delta do 10° BPM/I. Ao entrarem no condomínio, os policiais se depararam com uma mulher em choque, o rosto coberto de sangue, pedindo socorro e tremendo de pavor.

O relógio marcava 23h10 deste sábado (1º), quando o silêncio em Piracicaba foi quebrado por gritos de desespero vindos de um condomínio na avenida Dois Córregos. O que era para ser uma noite comum, virou um cenário de terror doméstico.

Enquanto tentavam socorrer a vítima, um homem surgiu caminhando na direção da equipe, transtornado, com as mãos ainda sujas de sangue.Em uma fração de segundos, os policiais ordenaram que ele parasse. O agressor jogou uma faca ao chão, levantou as mãos e confessou friamente: “Fui eu mesmo!”

A reação rápida e coordenada das forças de segurança evitou uma tragédia ainda maior.A ação contou com o apoio pesado das equipes de reforço: CFP (VTR I-10002) — 1º Tenente PM Ganéo e Cabo PM Rubens; CGP IV (VTR I-10222) — 2º Sargento PM Diego e Soldado PM Menezes; VTR I-10420 — Cabos PM Marques e Esli.

O criminoso recebeu voz de prisão em flagrante, foi algemado e conduzido direto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o delegado de plantão ratificou a prisão.Ele permanece atrás das grades, à disposição da Justiça.