Um acidente grave registrado na manhã desta segunda-feira (9) no km 12 da Rodovia SP-127, que liga Piracicaba a Rio Claro, terminou com a morte de uma motorista, após uma sequência de ocorrências no mesmo ponto da estrada.
Segundo as informações apuradas no local, o primeiro acidente envolveu um Volkswagen Up que seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção e acabou parando no canteiro central. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e foram registrados apenas danos materiais.
Uma equipe da concessionária Arteris Intervias foi acionada para atender a ocorrência e enviou um guincho para a remoção do veículo.
Durante o atendimento, no entanto, um segundo acidente foi registrado no mesmo ponto da rodovia. Um Peugeot, conduzido por uma mulher, perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu contra a traseira de um veículo que estava sobre a rampa do guincho que realizava o atendimento.
Com o impacto, a motorista sofreu ferimentos graves. Uma ambulância da concessionária foi mobilizada e realizou o resgate da vítima, que foi retirada do veículo e encaminhada ao hospital. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.
A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local. Os veículos envolvidos foram removidos pelo guincho da concessionária.
A ocorrência é atendida pela Polícia Militar Rodoviária e será investigada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que irá apurar as circunstâncias do acidente.