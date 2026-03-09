09 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
BATIDA FATAL

VíDEO: Grave acidente mata mulher na SP 127 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
A mulher de 36 anos morreu após a grave colisão.

 Um acidente grave registrado na manhã desta segunda-feira (9) no km 12 da Rodovia SP-127, que liga Piracicaba a Rio Claro, terminou com a morte de uma motorista, após uma sequência de ocorrências no mesmo ponto da estrada.

Segundo as informações apuradas no local, o primeiro acidente envolveu um Volkswagen Up que seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção e acabou parando no canteiro central. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e foram registrados apenas danos materiais.

Uma equipe da concessionária Arteris Intervias foi acionada para atender a ocorrência e enviou um guincho para a remoção do veículo.

Durante o atendimento, no entanto, um segundo acidente foi registrado no mesmo ponto da rodovia. Um Peugeot, conduzido por uma mulher, perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu contra a traseira de um veículo que estava sobre a rampa do guincho que realizava o atendimento.

Com o impacto, a motorista sofreu ferimentos graves. Uma ambulância da concessionária foi mobilizada e realizou o resgate da vítima, que foi retirada do veículo e encaminhada ao hospital. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.

A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local. Os veículos envolvidos foram removidos pelo guincho da concessionária.

A ocorrência é atendida pela Polícia Militar Rodoviária e será investigada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que irá apurar as circunstâncias do acidente.

