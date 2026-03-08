De acordo com as informações, a colisão envolveu uma motocicleta e um jipe. O condutor da moto, um jovem de 20 anos, morador de Rio Claro, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na Rodovia Ulisses Guimarães, nas proximidades da tirolesa, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, neste sábado (7).

Na garupa da motocicleta estava uma adolescente de 14 anos, também moradora de Rio Claro. Ela ficou gravemente ferida e foi socorrida por equipes de resgate, sendo encaminhada para a UPA de São Pedro, onde recebeu atendimento médico.

No jipe estavam três ocupantes, que também foram encaminhados ao pronto atendimento de São Pedro para avaliação médica. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde deles.

Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros e ambulância de resgate atuaram na ocorrência, realizando o atendimento às vítimas e a sinalização da rodovia para evitar novos acidentes.