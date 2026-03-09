O cachorro comunitário Bartolomeu, que vive na comunidade Vitória, no bairro Jardim São Paulo, em Piracicaba, mobilizou voluntários após apresentar sangramento persistente nas últimas semanas. O caso ganhou repercussão depois que a cuidadora Tavyni Amorim, estudante de auxiliar de veterinária, procurou o JP para pedir ajuda na divulgação e conseguir apoio da população para custear exames e tratamento.

Mobilização garantiu exames e cuidados

Após a publicação do caso, moradores e apoiadores contribuíram com doações financeiras e também com itens como ração, coleira e produtos de higiene. A mobilização permitiu arrecadar recursos suficientes para custear os exames necessários e iniciar os primeiros cuidados com o animal.