A van que levava 18 jovens ginastas, três adultos e o motorista tombou dentro de um condomínio no Jardim Botânico, após colidir com um carro e um poste de energia. O impacto foi tão forte que o veículo ficou destruído e o motorista acabou preso às ferragens.

O fim de semana de conquistas terminou em lágrimas e despedidas antecipadas para a equipe de ginástica acrobática de Piracicaba. Depois de meses de preparação, rifas, vendas de doces e treinos exaustivos, o sonho de competir no Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática, em Brasília, foi interrompido por um grave acidente na noite desta sexta-feira (31).

Quinze ocupantes, a maioria meninas entre 11 e 16 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e levadas para hospitais da região. Uma das atletas permanece internada e passará por cirurgia após sofrer fratura. As demais, apesar dos ferimentos e do susto, já estão sendo liberadas para retornar a Piracicaba.

A competição, que se encerraria neste domingo, ficou em segundo plano. O ginásio do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que horas antes recebia aplausos e música, agora é lembrado com silêncio e apreensão. As meninas, que haviam se apresentado com brilho e alegria, deixam Brasília sem medalhas, mas com a vida preservada — o que hoje é o maior prêmio.

Familiares e amigos aguardam o retorno das atletas com o coração apertado. “Elas se esforçaram tanto pra chegar lá. Venderam doces, pediram ajuda, acreditaram no sonho… e agora voltam machucadas, sem poder competir. É uma dor que não dá pra explicar”, desabafou Priscila Mariano, prima de uma das ginastas.