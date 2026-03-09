Um pedestre foi atingido em cheio após a colisão entre dois carros na manhã desta segunda-feira (9), na rua José Pinto de Almeida, em Piracicaba.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do impacto. Após a batida, um dos veículos perde o controle e acaba atingindo com violência o homem que atravessava a rua, gerando momentos de tensão entre moradores e pessoas que passavam pelo local.
Segundo a Polícia Militar, três pessoas ficaram feridas: o pedestre, que sofreu escoriações e estava consciente no momento do socorro, e as duas mulheres que conduziam os veículos envolvidos no acidente.
O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que enviaram cinco viaturas para o atendimento. O chamado foi registrado por volta das 11h40, e as vítimas receberam os primeiros socorros no local.
As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.