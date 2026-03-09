Um pedestre foi atingido em cheio após a colisão entre dois carros na manhã desta segunda-feira (9), na rua José Pinto de Almeida, em Piracicaba.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do impacto. Após a batida, um dos veículos perde o controle e acaba atingindo com violência o homem que atravessava a rua, gerando momentos de tensão entre moradores e pessoas que passavam pelo local.