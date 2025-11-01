O grupo havia participado, horas antes, do Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e voltava para o alojamento quando o acidente interrompeu o retorno em meio a gritos e fumaça.

Uma noite de comemoração se transformou em minutos de pavor e desespero. Uma van com 18 atletas da equipe de ginástica acrobática de Piracicaba capotou violentamente, na noite desta sexta-feira (31), dentro de um condomínio no bairro Jardim Botânico, em Brasília, após colidir contra um carro e atingir um poste de energia.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o veículo transportava 22 pessoas — entre crianças, adolescentes, professores e o motorista. O impacto foi tão forte que a van tombou, deixando o interior revirado. Mochilas, uniformes e garrafas d’água ficaram espalhados pelo chão.

Pelo menos 15 ocupantes precisaram de atendimento médico. Entre eles, 12 menores de idade, dois técnicos e o condutor. Duas crianças e o motorista apresentavam quadro de saúde moderado e foram levados às pressas para hospitais da região. Os demais sofreram escoriações e ferimentos leves, mas todos ficaram em estado de choque.

Testemunhas relataram que a van perdeu o controle após uma curva, dentro do condomínio. “Foi um barulho assustador. A gente ouviu os gritos e correu para ajudar. As crianças choravam.