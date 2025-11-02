O domingo amanheceu pesado no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. Sob um silêncio cortado por choros contidos e abraços longos, familiares e amigos se reuniram na Capela 3 para o último adeus à bancária Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, morta com um tiro na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na noite desta sexta-feira (31).

O corpo da jovem chegou no início da tarde deste sábado, recebido com flores brancas, orações e incredulidade. A dor era visível em cada olhar. O marido, inconsolável, permaneceu a maior parte do tempo de mãos dadas com os pais de Bárbara, que não encontravam palavras diante da tragédia