Piracicaba recebe entre quinta-feira (12) e domingo (15) mais uma edição do Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do país dedicado ao torresmo. O evento acontece das 12h às 22h, com entrada gratuita, no estacionamento do Carrefour Hipermercado. Com mais de 550 edições realizadas em diversas cidades brasileiras e um público que já ultrapassa 9 milhões de pessoas, o festival reúne gastronomia, música ao vivo e lazer em um ambiente voltado para toda a família.

A estrela do evento é o torresmo, que aparece em diferentes versões: do clássico pururuca ao torresmo de rolo fatiado, além do tradicional de boteco. O cardápio, no entanto, vai além da iguaria suína. Mais de 25 expositores participam com opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e lanches variados.