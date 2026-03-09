Piracicaba recebe entre quinta-feira (12) e domingo (15) mais uma edição do Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do país dedicado ao torresmo. O evento acontece das 12h às 22h, com entrada gratuita, no estacionamento do Carrefour Hipermercado. Com mais de 550 edições realizadas em diversas cidades brasileiras e um público que já ultrapassa 9 milhões de pessoas, o festival reúne gastronomia, música ao vivo e lazer em um ambiente voltado para toda a família.
A estrela do evento é o torresmo, que aparece em diferentes versões: do clássico pururuca ao torresmo de rolo fatiado, além do tradicional de boteco. O cardápio, no entanto, vai além da iguaria suína. Mais de 25 expositores participam com opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e lanches variados.
Entre os destaques também estão o churrasco grego e o arroz caldoso de cupim, prato inspirado na culinária espanhola com adaptação brasileira. Para acompanhar, o público encontra chopp artesanal, cervejas e drinks especiais. Já quem prefere sobremesas poderá escolher entre doces artesanais e outras opções açucaradas.
O evento é pet friendly e conta com área kids gratuita, o que amplia o público e transforma o festival em uma opção de passeio para famílias durante o fim de semana. Além da gastronomia, a programação inclui shows ao vivo todos os dias, com tributos a grandes nomes da música nacional e internacional.
Recentemente, o Torresmofest também passou por Americana, cidade vizinha a Piracicaba, onde reuniu milhares de visitantes entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, reforçando o alcance regional do evento e atraindo público de diversas cidades do interior paulista.
Programação musical
Quinta-feira (12)
- 20h – Tributo Mamonas – Banda M05
Sexta-feira (13)
- 20h – Tributo Tim Maia – Banda Monallizza
Sábado (14)
- 14h – Du Quadros (voz e violão)
- 17h – Reprise Inédita – Rock 80 e 90
- 20h – La Legion – Cover Legião Urbana
Domingo (15)
- 13h30 – Rodrigo de Marco (voz e violão)
- 16h30 – Planeta J – Cover Jota Quest
- 19h30 – The Mars Tribute – Cover Bruno Mars
Serviço
Torresmofest
- Local: Estacionamento do Carrefour Hipermercado – Av. Rui Teixeira Mendes, 300
- Data: 12 a 15 de março
- Horário: das 12h às 22h
- Entrada: gratuita