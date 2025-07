Motorista diz que só comeu vinagrete, mas bafômetro não perdoa

Um motorista de 57 anos foi flagrado com teor alcoólico acima do permitido e jurou de pés juntos que não bebeu nada — só caprichou no vinagrete, temperado com vinagre de vinho branco.

O homem, que dirigia uma Nissan Frontier 2011, foi parado no km 104 da Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147) para uma fiscalização rotineira. No primeiro sopro no bafômetro passivo, o aparelho já piscou. No teste ativo, o número saltou para 0,41 mg/L, bem além do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Apesar do bafômetro acusar, os policiais notaram que ele estava normal, sem olhos avermelhados ou fala pastosa. E aí veio a justificativa que deixou a equipe confusa:— Eu não bebo, só comi vinagrete com vinagre de vinho branco, bem caprichado — afirmou o motorista, ressaltando ainda que é portador de hepatite C crônica e que, por recomendação médica, evita álcool.

Para não deixar dúvidas e provar que era inocente, ele concordou em fazer exame de sangue, que será analisado. Enquanto isso, o carro foi liberado para um condutor habilitado, e ele foi embora para casa.