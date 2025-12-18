O Banco Central do Brasil formalizou o processo de recolhimento das cédulas da primeira família do Real, emitidas a partir de 1994. Por meio de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, a autoridade monetária orientou a rede bancária a reter essas notas sempre que passarem pelo sistema financeiro. Apesar da determinação de retirada de circulação, as cédulas preservam o valor legal para transações comerciais.
Objetivo da retirada
A medida visa a modernização do meio circulante nacional. Segundo o Banco Central, a convivência de dois padrões monetários distintos eleva os custos operacionais de processamento para o comércio e o setor bancário. A unificação da frota de papel-moeda tem como metas:
- Segurança: O desgaste físico das notas de 1994 dificulta a conferência de elementos de autenticidade, como marcas d'água.
- Automação: A padronização facilita o reconhecimento das notas por caixas eletrônicos e máquinas de venda automática.
- Qualidade: Retirada de unidades com estado de deterioração física avançado.
Como será feito o recolhimento
O recolhimento ocorre de forma passiva pelas instituições financeiras. No fluxo bancário cotidiano, ao receberem essas notas por meio de depósitos ou pagamentos, os bancos devem separá-las e encaminhá-las ao Banco Central para destruição.
Atualmente, as cédulas da primeira família correspondem a uma parcela reduzida do total de dinheiro em espécie no país. Não há necessidade de comparecimento imediato dos cidadãos aos bancos para substituição, uma vez que a transição é gradual e o poder de compra das notas antigas permanece garantido por tempo indeterminado.