O Banco Central do Brasil formalizou o processo de recolhimento das cédulas da primeira família do Real, emitidas a partir de 1994. Por meio de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, a autoridade monetária orientou a rede bancária a reter essas notas sempre que passarem pelo sistema financeiro. Apesar da determinação de retirada de circulação, as cédulas preservam o valor legal para transações comerciais.

Objetivo da retirada

A medida visa a modernização do meio circulante nacional. Segundo o Banco Central, a convivência de dois padrões monetários distintos eleva os custos operacionais de processamento para o comércio e o setor bancário. A unificação da frota de papel-moeda tem como metas:

O desgaste físico das notas de 1994 dificulta a conferência de elementos de autenticidade, como marcas d'água. Automação: A padronização facilita o reconhecimento das notas por caixas eletrônicos e máquinas de venda automática.

Como será feito o recolhimento