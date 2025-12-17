Com a presença de 40 conselheiros, a decisão foi unânime: o XV aprovou a cessão de 90% das ações da SAF para os grupos CFAW Brasil e Dry Telecom. Um voto coletivo de confiança que muda o patamar do Alvinegro Piracicabano e acende a esperança da torcida.

Piracicaba viveu uma noite para entrar na eternidade do futebol, nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025 quando o Esporte Clube XV de Novembro deu um passo gigante rumo ao futuro. Em reunião extraordinária realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Barão da Serra Negra, o Conselho Deliberativo escreveu um dos capítulos mais importantes da história centenária do clube de Piracicaba.

O novo projeto chega com peso, ambição e nomes de respeito. Entre os acionistas está Luís Fabiano, ídolo do futebol brasileiro, ex-artilheiro da Seleção Brasileira e protagonista da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. A presença do ex-camisa 9 reforça a credibilidade do plano e sinaliza que o XV mira voos muito mais altos.

A gestão da nova SAF também já tem comando definido. Elias Barquete Albarello foi anunciado como CEO do XV de Piracicaba SAF. O executivo traz no currículo passagens por São Paulo FC, Ferroviária, Primavera e pelo Vilafranquense, de Portugal, agregando experiência nacional e internacional ao projeto.

Agora, começa a contagem regressiva para a transformação definitiva. Pelos próximos 90 dias, o clube entra em um período de transição, trabalhando lado a lado com a atual diretoria executiva, liderada pelo presidente Matheus Bonassi e pelo vice Guilherme Supriano, garantindo estabilidade, planejamento e continuidade.