Motociclista morre em colisão com Ecosport em Piracicaba

Um motociclista de 41 anos morreu no local após um violento acidente na manhã deste domingo (20), na estrada Piracicaba–Anhumas, na altura do bairro Santo Antônio. A vítima colidiu de frente com um Ford Ecosport e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações, o Ecosport seguia no sentido Anhumas, ocupado por um casal, quando, por motivos ainda desconhecidoa houve a grave colisão com a motocicleta que trafegava no sentido contrário. Os ocupantes do carro não ficaram feridos e relataram que não houve tempo para desviar.