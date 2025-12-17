Uma parte da árvore sapucaia, centenária e histórica, símbolo de Piracicaba, caiu na manhã desta quarta-feira (17). O exemplar estava localizado na Rua Moraes Barros, na esquina com a Avenida Independência. A Sapucaia foi plantada para celebrar o fim da 1ª Guerra Mundial em 1918.
Saiba Mais:
- Prefeitura anuncia investimento de R$250 milhões no SEMAE; VÍDEO
- VÍDEO: Ladrões atiram em homem dentro de Jaguar em Piracicaba
A queda da árvore ocorreu durante o período da manhã e chamou a atenção de moradores e pessoas que transitavam pela região. Não houve registro de feridos no local. A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres e veículos.
Equipes técnicas estiveram no local na tarde desta quarta-feira para constatar os danos provocados pela queda e levantar os reparos necessários. Os trabalhos incluíram a avaliação da estrutura remanescente, do entorno e de eventuais impactos na via pública e na rede urbana. As causas da queda não foram informadas até o momento.