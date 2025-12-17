Uma parte da árvore sapucaia, centenária e histórica, símbolo de Piracicaba, caiu na manhã desta quarta-feira (17). O exemplar estava localizado na Rua Moraes Barros, na esquina com a Avenida Independência. A Sapucaia foi plantada para celebrar o fim da 1ª Guerra Mundial em 1918.

Saiba Mais:

A queda da árvore ocorreu durante o período da manhã e chamou a atenção de moradores e pessoas que transitavam pela região. Não houve registro de feridos no local. A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres e veículos.