JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
SAPUCAIA

VÍDEO: Galho de árvore símbolo de Piracicaba cai no bairro Alto

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
Will Baldine/JP
A área foi isolada para garantir a segurança dos pedestres
Uma parte da árvore sapucaia, centenária e histórica, símbolo de Piracicaba, caiu na manhã desta quarta-feira (17). O exemplar estava localizado na Rua Moraes Barros, na esquina com a Avenida Independência. A Sapucaia foi plantada para celebrar o fim da 1ª Guerra Mundial em 1918.

A queda da árvore ocorreu durante o período da manhã e chamou a atenção de moradores e pessoas que transitavam pela região. Não houve registro de feridos no local. A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres e veículos.

Equipes técnicas estiveram no local na tarde desta quarta-feira para constatar os danos provocados pela queda e levantar os reparos necessários. Os trabalhos incluíram a avaliação da estrutura remanescente, do entorno e de eventuais impactos na via pública e na rede urbana. As causas da queda não foram informadas até o momento.

