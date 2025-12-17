17 de dezembro de 2025
TENTARAM MATAR

VÍDEO: Ladrões atiram em homem dentro de Jaguar em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Dois homens de moto tentaram roubar um casal em um Jaguar.
  Uma tentativa de assalto terminou em violência e correria no começo da noite desta terça-feira (16), na rua Ipiranga, no Bairro Alto, próximo ao escadão de acesso à avenida Independência.

Segundo informações, dois criminosos armados chegaram ao local em duas motocicletas pequenas de cor preta, uma delas com baú. Eles abordaram um casal que estava dentro de um Jaguar branco estacionado na via.

 No momento do crime, o homem teria reagido à ação dos assaltantes. Sem qualquer hesitação, os bandidos efetuaram disparos. A vítima foi atingida por dois tiros, causando pânico entre pedestres e motoristas que passavam pelo local. A companheira do homem ferido colocou no carro e seguiu imediatamente para o Hospital Unimed.

No hospital, ele passou por cirurgia e, apesar da gravidade da situação, está consciente e estável, segundo informações médicas.

Após os disparos, os suspeitos fugiram rapidamente em direção à Avenida Centenário. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e realizou buscas pela região. Com apoio do sistema de monitoramento da Prefeitura, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para tentar identificar os autores.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado e a polícia segue em busca dos envolvidos na tentativa de roubo que terminou com um homem baleado em plena via pública.

