Família chora morte cruel da adolescente Nicolly

Uma menina doce, educada, de gestos mansos, que gostava de passar horas desenhando e sonhando alto. “Ela tinha vários talentos… educada, gentil, dedicada nos estudos. Todo mundo amava a Nicolly”, contou a mãe, Priscila Magrin, com um orgulho que agora se mistura à dor mais cruel. Ainda de acordo com a mãe, Nicolly mal saía de casa, e quando saía, estava sempre com a gente. Era uma vidinha tranquila, ainda mais neste período de recesso escolar.

Por trás do sorriso tímido e dos traços delicados, Nicolly Fernanda Pogere, de apenas 15 anos, parecia uma menina saída de um dos desenhos que ela mesma fazia. Em Mococa, no interior paulista, onde vivia com a mãe, levava uma rotina modesta, quase ingênua: casa, escola, lápis e papel.

Nicolly foi passar as férias com o avô, em Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas. Mas no dia 14 de julho, ao dar um beijo no querido avô e dizer que iria à casa do namorado, ela desapareceu. Nunca mais voltou. No início, a família ainda encontrava forças para acreditar, pois o celular dela seguia recebendo mensagens, como se apenas estivesse incomunicável. A esperança, porém, foi sendo devorada pela angústia.

Quatro dias depois, a confirmação da tragédia. O corpo da menina foi encontrado nesta sexta-feira (18), numa lagoa, após buscas da Guarda Municipal com cães farejadores. O local foi isolado para o reconhecimento. O pai, Vinícius — também guarda municipal — esteve lá e, com os olhos marejados, confirmou o pior.

Vinícius demonstrou na ter dúvidas: o namorado de Nicolly, que está foragido, está por trás do crime. Na noite anterior, ele mesmo participou de uma ação conjunta com a Polícia Civil na casa do suspeito, onde encontraram manchas de sangue, um colchão queimado, restos de um computador destruído e produtos de limpeza espalhados. Sinais claros de que alguém tentou apagar os rastros.