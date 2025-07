Sofá do tráfico: Polícia desmonta esconderijo de drogas

Uma operação rápida e precisa da Polícia Militar desmantelou, na manhã deste sábado (19), um ponto de tráfico de drogas em plena rua do Enxofre, no Vila Cristina em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante após tentar se esconder atrás de um sofá — exatamente no local onde guardava dezenas de porções de cocaína.

Segundo a corporação, a ação foi desencadeada após denúncia ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), que alertou sobre um suspeito vendendo drogas na região e usando o estofado como esconderijo.